Немоляева сообщила, каких тем не касается в разговорах с Ахеджаковой

Светлана Немоляева придерживается иных политических взглядов, нежели ее коллега Лия Ахеджакова. Однако это не мешает актрисам работать вместе и даже дружить. Просто некоторые темы звезды не обсуждают. Об этом Светлана рассказала журналистам «Вечерней Москвы».
«У Лии своя точка зрения, у меня — своя. Я считаю, что лучше любить свою страну, любить и понимать, что идеального никогда и ни в чем не бывает. И нужно стремиться к тому, чтобы было лучше, а не просто критиковать. Но я люблю Лию. Поэтому, чтобы не ссориться и не обижать друг друга, мы с ней на эти темы не разговариваем», - объяснила Немоляева.
Всю свою жизнь Немоляева прожила в браке только с одним мужчиной. Ее единственным избранником стал актер Александр Лазарев. Пара поженилась в 1960 году и прожила в счастливой совместной жизни десятки лет. Однако с рождением ребенка супруги не торопились, первенец появился на свет только через семь лет.