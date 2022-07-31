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1 час назад

Немоляева сообщила, каких тем не касается в разговорах с Ахеджаковой

Ирина Лебедева

Светлана Немоляева придерживается иных политических взглядов, нежели ее коллега Лия Ахеджакова. Однако это не мешает актрисам работать вместе и даже дружить. Просто некоторые темы звезды не обсуждают. Об этом Светлана рассказала журналистам «Вечерней Москвы».

Немоляева сообщила, каких тем не касается в разговорах с Ахеджаковой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У Лии своя точка зрения, у меня — своя. Я считаю, что лучше любить свою страну, любить и понимать, что идеального никогда и ни в чем не бывает. И нужно стремиться к тому, чтобы было лучше, а не просто критиковать. Но я люблю Лию. Поэтому, чтобы не ссориться и не обижать друг друга, мы с ней на эти темы не разговариваем», - объяснила Немоляева.

Всю свою жизнь Немоляева прожила в браке только с одним мужчиной. Ее единственным избранником стал актер Александр Лазарев. Пара поженилась в 1960 году и прожила в счастливой совместной жизни десятки лет. Однако с рождением ребенка супруги не торопились, первенец появился на свет только через семь лет.

Шоу-бизнес,Лия Ахеджакова,Александр Лазарев,Светлана Немоляева,
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