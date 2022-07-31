Немоляева сообщила, каких тем не касается в разговорах с Ахеджаковой

«У Лии своя точка зрения, у меня — своя. Я считаю, что лучше любить свою страну, любить и понимать, что идеального никогда и ни в чем не бывает. И нужно стремиться к тому, чтобы было лучше, а не просто критиковать. Но я люблю Лию. Поэтому, чтобы не ссориться и не обижать друг друга, мы с ней на эти темы не разговариваем», - объяснила Немоляева.