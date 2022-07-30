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50 минут назад

Тимати заявил о полном приобретении активов Starbucks в России

Елена Прошина

Российский хип-хоп-исполнитель Тимати заявил о полном приобретении всех активов сети кофеен Starbucks в России. Об этом пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Тимати заявил о полном приобретении активов Starbucks в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец уточнил,что открытие первых точек состоится в августе. Команда занимается ребрендингом, думает над новым названием.

Рэпер рассказал в социальных сетях, что все активы сети кофеен в настоящее время находятся «под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», сообщает издание Peopletalk.

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Тимати пообещал, что ребрендинг будет производиться, но не станет «чудовищным». Исполнитель надеется, что не разочарует фанатов, сможет дать продукт высокого качества.

Напомним, что прежние владельцы объявили об уходе из России практически сразу после начала спецоперации на Украине, 10 марта. Одновременно с объявлением о закрытии сети они начали поиск новых хозяев.

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