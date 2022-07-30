Тимати заявил о полном приобретении активов Starbucks в России

Российский хип-хоп-исполнитель Тимати заявил о полном приобретении всех активов сети кофеен Starbucks в России. Об этом пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

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Певец уточнил,что открытие первых точек состоится в августе. Команда занимается ребрендингом, думает над новым названием.

Рэпер рассказал в социальных сетях, что все активы сети кофеен в настоящее время находятся «под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», сообщает издание Peopletalk.

Тимати пообещал, что ребрендинг будет производиться, но не станет «чудовищным». Исполнитель надеется, что не разочарует фанатов, сможет дать продукт высокого качества.