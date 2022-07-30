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1 час назад

Появились подробности скандала на концерте Максима Галкина в Турции

Экспресс газета

Сегодня «Экспресс газета» сообщала, что выступление 46-летнего юмориста Максима Галкина в турецкой Анталье оказалось на грани срыва. По предварительным сведениям, одна из зрительниц попыталась бросить в экс-ведущего Первого канала тухлые яйца.

Появились подробности скандала на концерте Галкина в Турции
Фото: Legion-mediaLegion-media

После инцидента охранники повели себя неадекватно, отобрав у всех присутствующих бутылки с водой, несмотря на жару. Продюсер Сергей Лавров в интервью журналистам издания Blitz+ раскрыл подробности случившегося, а также выразил уверенность, что винить самого Максима Галкина не стоит даже при всем негативном отношении к нему.

«Это такая система безопасности, и тут все не от Галкина зависит. Здесь нужно обвинять организаторов, которые проводят концерт. На многих площадках отбирают бутылки, и ничего поделать не можешь. А если бы зрители хотели, чтобы что-то прилетело, закидали бы помидорами или яйцами тухлыми», — рассуждает Лавров.

Стало известно о местонахождении Максима Галкина

Напомним, что первой о подготовке провокаций на шоу Максима Галкина в Анталье сообщила светская львица Мария Погребняк. По данным блондинки, супруга Аллы Пугачевой хотели закидать арбузами и дынями. По словам женщины, позиция Галкина по событиям на Украине и его скандальные высказывания возмутили очень многих людей, которые теперь намереваются взять правосудие в свои руки.

«Без скандальчика концерт не пройдёт», — прогнозировала супруга футболиста Павла Погребняка в своем Telegram-канале.

Так в итоге и произошло. Несмотря на то, что на этот раз яйца до Галкина не долетели, риск этого сохраняется на ближайших концертах.

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