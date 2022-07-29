Бургерная Тимати в США стала «пристанищем бомжей»

Black Star Burger, владельцем которого является рэпер Тимати, закрыл свой ресторан в Лос-Анджелесе. Этому поспособствовало превращение когда-то престижного района США в пристанище для бомжей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светские хроники» со ссылкой на соучредителя компании Павла Курьянова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он отметил, что бургерная изначально строилась в «топовом» районе США. На ее открытие Black Star Burger потратил почти два миллиона долларов. Однако за 2022 год район перестал быть престижным, став пристанищем для бомжей. К этому привел коронавирус и кризис в Соединенных Штатах в целом, добавил Курьянов.