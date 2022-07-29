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12 минут назад

Бургерная Тимати в США стала «пристанищем бомжей»

Елена Прошина

Black Star Burger, владельцем которого является рэпер Тимати, закрыл свой ресторан в Лос-Анджелесе. Этому поспособствовало превращение когда-то престижного района США в пристанище для бомжей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светские хроники» со ссылкой на соучредителя компании Павла Курьянова.

Бургерная Тимати в США стала «пристанищем бомжей»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что бургерная изначально строилась в «топовом» районе США. На ее открытие Black Star Burger потратил почти два миллиона долларов. Однако за 2022 год район перестал быть престижным, став пристанищем для бомжей. К этому привел коронавирус и кризис в Соединенных Штатах в целом, добавил Курьянов.

Ранее сообщалось, что Тимати станет совладельцем сети кофеен Starbucks в России. Также владеть бизнесом будут ресторатор Антон Пинский и холдинг «Синдика». Отмечалось, что сделка по продаже российских активов компании находится на завершающей стадии.

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