Александр Ревва разорвал отношения с живущим в Донецке отцом

«Он ни разу сюда не приехал — я последний раз видел Сашу в 2013 году. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: «Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят». А ведь он там неоднократно пел, последний раз уже при Зеленском, кажется, в конце прошлого года», — рассказал Владимир Ревва.