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20 минут назад

Александр Ревва разорвал отношения с живущим в Донецке отцом

Рамблер

Последние 9 лет Александр Ревва не навещает отца, живущего в Донецке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Александр Ревва разорвал отношения с живущим в Донецке отцом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Владимир Ревва рассказал, что его сын Александр не посещал свой родной Донбасс уже девять лет. При этом отец уточняет, что шоумен регулярно выступает на Украине.

«Он ни разу сюда не приехал — я последний раз видел Сашу в 2013 году. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: «Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят». А ведь он там неоднократно пел, последний раз уже при Зеленском, кажется, в конце прошлого года», — рассказал Владимир Ревва.

Напомним, что ранее представитель Александра Реввы опроверг слухи об эмиграции юмориста в Испанию.

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