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1 час назад

Иван Ургант раскритиковал режиссера Кончаловского

FBM.ruиещё 1

Актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант вырос в актерской семье и сам имеет диплом театрального ВУЗа. Но он признался, что никогда бы не отправился учиться у американского и российского режиссера Андрея Кончаловского.

Ургант «прошелся» по Кончаловскому
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Чтобы я пошел на курс к Кончаловскому? В жизни я представить этого не могу. Терпеть его унижения… Вы знаете, не надо. У него уже есть один человек, который хорошо готовит и находится у него под каблуком», — говорит Ургант.

По словам телеведущего, на самом деле у него нет каких-то негативных чувств к Кончаловскому. Ургант также признался, что у этого режиссера неплохие работы.

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