Ургант «прошелся» по Кончаловскому

Актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант вырос в актерской семье и сам имеет диплом театрального ВУЗа. Но он признался, что никогда бы не отправился учиться у американского и российского режиссера Андрея Кончаловского.
«Чтобы я пошел на курс к Кончаловскому? В жизни я представить этого не могу. Терпеть его унижения… Вы знаете, не надо. У него уже есть один человек, который хорошо готовит и находится у него под каблуком», — говорит Ургант.
По словам телеведущего, на самом деле у него нет каких-то негативных чувств к Кончаловскому. Ургант также признался, что у этого режиссера неплохие работы.