Цискаридзе признался, что откладывает пенсию на похороны

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался, что откладывает пенсию себе на похороны. Об этом сообщает «Газета.ру».

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Цискаридзе рассказал, что не снимает свои пенсионные, так как откладывает их на похороны.

«Это мои гробовые. Пусть лежат», – иронизирует балетмейстер.

Цискаридзе проработал в Большому театре больше двадцати лет – с 1992 по 2013 год. На сегодняшний день он занимает должность ректора Академии русского балета имени Вагановой.