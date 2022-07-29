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58 минут назад

Николай Цискаридзе откладывает деньги на свои похороны

Елена Прошина

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался, что откладывает пенсию себе на похороны. Об этом сообщает «Газета.ру».

Цискаридзе признался, что откладывает пенсию на похороны
Фото: ТАССТАСС

Цискаридзе рассказал, что не снимает свои пенсионные, так как откладывает их на похороны.

«Это мои гробовые. Пусть лежат», – иронизирует балетмейстер.

Цискаридзе проработал в Большому театре больше двадцати лет – с 1992 по 2013 год. На сегодняшний день он занимает должность ректора Академии русского балета имени Вагановой.

Напомним, что ранее Николай Цискаридзе назвал причину своего отъезда из России. По его словам он всего лишь уехал в «заслуженный отпуск» после тяжёлого года.

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