Барецкий заявил об эмиграции Шнурова

«Мне известно, что Сережа решил эмигрировать. Причины не знаю, но разговоры такие давно были. Сейчас он ищет за границей детский садик для ребенка», — сказал Барецкий.

При этом он уверен, что Шнуров будет продолжать свою музыкальную карьеру в России.

«Будет жить там, работать — здесь. Никаких проблем в этом я не вижу. Пока соцсети у нас не отрубили в принципе видосы можно выкладывать. Ну и там будет выступать, почему нет», — добавил Барецкий.

Ранее в беседе с «Комсомольской правдой» экс-участник группы «Ленинград» сообщал, что Шнуров часто проводил концерты в Швейцарии и имеет там небольшую квартиру. При этом действующие музыканты коллектива уверены, что певец вернется в Россию, а за границу он уехал просто отдохнуть. В частности, такие заявления в разговоре с «КП» сделали солистка Ксения Руденко и директор «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин. С самим Шнуровым изданию связаться не удалось.