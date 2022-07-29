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20 минут назад

Барецкий заявил об эмиграции Шнурова

Елена Прошина

Певец Сергей Шнуров, накануне уехавший вместе с беременной женой Ольгой Захаровой в Швейцарию, не собирается возвращаться в Россию. Об этом Telegram-каналу URA.RU заявил экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий.

Барецкий заявил об эмиграции Шнурова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне известно, что Сережа решил эмигрировать. Причины не знаю, но разговоры такие давно были. Сейчас он ищет за границей детский садик для ребенка», — сказал Барецкий.

При этом он уверен, что Шнуров будет продолжать свою музыкальную карьеру в России.

«Будет жить там, работать — здесь. Никаких проблем в этом я не вижу. Пока соцсети у нас не отрубили в принципе видосы можно выкладывать. Ну и там будет выступать, почему нет», — добавил Барецкий.

Ранее в беседе с «Комсомольской правдой» экс-участник группы «Ленинград» сообщал, что Шнуров часто проводил концерты в Швейцарии и имеет там небольшую квартиру. При этом действующие музыканты коллектива уверены, что певец вернется в Россию, а за границу он уехал просто отдохнуть. В частности, такие заявления в разговоре с «КП» сделали солистка Ксения Руденко и директор «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин. С самим Шнуровым изданию связаться не удалось.

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