Барецкий заявил об эмиграции Шнурова

«Мне известно, что Сережа решил эмигрировать. В Швейцарии мы раньше часто выступали, там у него есть небольшая квартирка. Это его право. „Ленинград“ ведь все равно уже не тот, будет приезжать с выступлениями», — сказал Барецкий «Комсомольской правде».