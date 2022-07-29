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1 час назад

Пугачева отдает всю свою пенсию поклоннице с инвалидностью

Елена Прошина

Директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала, что Примадонна каждый месяц переводит всю свою пенсию поклоннице с инвалидностью. Как сообщает «КП», женщина получает от своего кумира 50 тыс. рублей ежемесячно.

Директор Пугачевой раскрыл правду о ее пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подобный размер пенсии может быть связана со званиями артистки. В частности, звание народного артиста позволяет получать надбавку в 30 тыс. рублей ежемесячно.

Пенсия Пугачевой выросла втрое

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Алла Пугачева вместе со своим супругом, юмористом Максимом Галкиным уехала из России. Сперва они проживали в Израиле, где певица якобы находилась на профилактическом лечении, а после переехали в Литву.

По первоначальным заявлениям, Примадонна должна была вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы их совместные с Максимом Галкиным дети смогли пойти в школу. Однако, по последним слухам, пара решила переехать в США.

За границей Максим Галкин занялся концертной деятельностью — под предлогом сбора денег для украинских беженцев он собирается выступить в странах Европы, Израиле и в США. При этом в Грузии комика встретили не сильно радушно — билеты на концерт не распродаются, а местные жители недовольны его приездом.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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