Директор Пугачевой раскрыл правду о ее пенсии

Директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала, что Примадонна каждый месяц переводит всю свою пенсию поклоннице с инвалидностью. Как сообщает «КП», женщина получает от своего кумира 50 тыс. рублей ежемесячно.

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Подобный размер пенсии может быть связана со званиями артистки. В частности, звание народного артиста позволяет получать надбавку в 30 тыс. рублей ежемесячно.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Алла Пугачева вместе со своим супругом, юмористом Максимом Галкиным уехала из России. Сперва они проживали в Израиле, где певица якобы находилась на профилактическом лечении, а после переехали в Литву.

По первоначальным заявлениям, Примадонна должна была вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы их совместные с Максимом Галкиным дети смогли пойти в школу. Однако, по последним слухам, пара решила переехать в США.