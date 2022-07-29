В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
52 минуты назад

Басков осудил Собчак в стихах из-за ее критических высказываний  в адрес Газманова

Газета.Ru

Певец Николай Басков в своем Telegram-канале назвал журналистку Ксению Собчак «клячей» из-за ее критики в адрес музыканта Олега Газманова. Исполнитель выразил свое отношение к жене Константина Богомолова при помощи стихотворения.

Басков заклеймил Собчак в стихах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сколько будем терпеть эту клячу.

Ту, что душит песни народные.

Мерзко ползает что-то Собчачье.

По культурному телу Родины», — срифмовал Басков.

Он осудил Собчак за то, что она «гадит» на народных артистов, которых, по мнению певца, можно назвать «классикой» и «ретро». Басков считает, что журналистка «креативно плюет навстречу ветру».

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Николай Басков,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители