Басков заклеймил Собчак в стихах

Певец Николай Басков в своем Telegram-канале назвал журналистку Ксению Собчак «клячей» из-за ее критики в адрес музыканта Олега Газманова . Исполнитель выразил свое отношение к жене Константина Богомолова при помощи стихотворения.

Он осудил Собчак за то, что она «гадит» на народных артистов, которых, по мнению певца, можно назвать «классикой» и «ретро». Басков считает, что журналистка «креативно плюет навстречу ветру».