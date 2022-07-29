Шакире грозит восемь лет тюрьмы

Испанская прокуратура запросила наказание в виде восьми лет тюрьмы и штрафа в 23 млн евро для певицы Шакиры по делу о неуплате налогов. Как сообщает «МК», по версии следователей, проживая в стране с 2011 по 2014 год исполнительница не уплачивала установленные налоги и задолжала 14,5 млн евро.

Напомним, что местное налоговое законодательство устанавливает, что если физическое лицо проводит в Испании более 183 дней, то оно считается налоговым резидентом. При этом оплачивать нужно не только заработанные в стране деньги, но и переводить отчисления с зарубежных доходов.

Сама Шакира уверяла, что в то время большую часть времени находилась вне Испании, на Багамах. Прокуратуре же удалось доказать, что все это время она проживала в стране.