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15 минут назад

Шакире грозит восемь лет тюрьмы

Елена Прошина

Испанская прокуратура запросила наказание в виде восьми лет тюрьмы и штрафа в 23 млн евро для певицы Шакиры по делу о неуплате налогов. Как сообщает «МК», по версии следователей, проживая в стране с 2011 по 2014 год исполнительница не уплачивала установленные налоги и задолжала 14,5 млн евро.

Шакире грозит восемь лет тюрьмы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что местное налоговое законодательство устанавливает, что если физическое лицо проводит в Испании более 183 дней, то оно считается налоговым резидентом. При этом оплачивать нужно не только заработанные в стране деньги, но и переводить отчисления с зарубежных доходов.

Певица Шакира разводится с футболистом Пике

Сама Шакира уверяла, что в то время большую часть времени находилась вне Испании, на Багамах. Прокуратуре же удалось доказать, что все это время она проживала в стране.

Напомним, что с 2011 года Шакира встречалась с испанским футболистом Жераром Пике, который тогда играл на позиции защитника в «Барселоне» и сборной страны. У пары есть двое сыновей, летом 2022 года они объявили о разрыве отношений.

Шоу-бизнес,Жерар Пике,Шакира,
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