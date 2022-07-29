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9 минут назад

Киркорова не пустили в Молдавию

Елена Прошина

Пограничники Молдавии отказали во въезде поп-королю Филиппу Киркорову. Как сообщает Readovka, певец прилетел в Кишенев, однако не смог пройти паспортный контроль.

Киркорова не пустили в Молдову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пограничной полиции объяснили, что Киркоров не смог соблюсти условия для пересечения границы. Киркоров остался ночевать в VIP-зале.

Цель визита музыканта в Кишинев пока неизвестна — предположительно, он решил приехать для выступления на одной из частных вечеринок. При этом его заказчики так и не пришли, поскольку утром Филипп Бедросович все еще находился в зале ожидания аэропорта.

Киркоров навестил участников СВО в военном госпитале в Крыму

Напомним, что 26 и 27 июля Киркоров выступал в Крыму, перед этим посетив военный госпиталь в Феодосии. Из-за концертов его стали жестко критиковать — в частности, против поп-короля выступили писатель Захар Прилепин и актер Дмитрий Певцов.

На защиту музыканта неожиданно встал телеведущий Владимир Соловьев, который назвал его поступок патриотичным, заодно раскритиковав поведение юмориста Максима Галкина и Ивана Урганта.

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