Киркорова не пустили в Молдову

Пограничники Молдавии отказали во въезде поп-королю Филиппу Киркорову. Как сообщает Readovka, певец прилетел в Кишенев, однако не смог пройти паспортный контроль.

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В пограничной полиции объяснили, что Киркоров не смог соблюсти условия для пересечения границы. Киркоров остался ночевать в VIP-зале.

Цель визита музыканта в Кишинев пока неизвестна — предположительно, он решил приехать для выступления на одной из частных вечеринок. При этом его заказчики так и не пришли, поскольку утром Филипп Бедросович все еще находился в зале ожидания аэропорта.

Напомним, что 26 и 27 июля Киркоров выступал в Крыму, перед этим посетив военный госпиталь в Феодосии. Из-за концертов его стали жестко критиковать — в частности, против поп-короля выступили писатель Захар Прилепин и актер Дмитрий Певцов.