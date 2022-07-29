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23 минуты назад

Джонни Депп продал картины своей первой коллекции за $3,65 млн

ТАСС

Американский актер Джонни Депп продал портреты из своей дебютной коллекции Friends And Heroes за £3 млн ($3,65 млн) в британском интернет-магазине Castle Fine Art. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News.

За сколько Депп продал картины своей дебютной коллекции
Фото: ReutersReuters

По его данным, выполненные Деппом гравюры с элементами ручной росписи представляют собой портреты четырех человек, которые вдохновили артиста: певца Боба Дилана, актера Аль Пачино, актрисы Элизабет Тейлор и гитариста группы The Rolling Stones Кита Ричардса. Цена одной картины составляла £3,95 тыс. ($4,8 тыс.), а комплект из четырех изображений можно было приобрести за £14,95 тыс. ($18,1 тыс.).

Новость о начале продаж появилась в аккаунте Деппа в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). После этого сайт интернет-магазина некоторое время не работал из-за значительно возросшей нагрузки. Затем все 780 картин коллекции были распроданы за несколько часов.

Шоу-бизнес,Боб Дилан,Аль Пачино,Джонни Депп,Элизабет Тейлор,
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