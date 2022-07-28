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1 час назад

Бузова призналась в любви к российским брендам и спустила 300 тыс. руб. на западные

Газета.Ru

Ольга Бузова призналась, что пока была на съемках в Африке, очень соскучилась по шопингу, и порадовалась открытию новых шоу-румов российских брендов.

Бузова спустила 300 тыс. рублей в ЦУМе
Фото: соцсетисоцсети

Телеведущая выложила в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) фотографию с подругами Марией Погребняк и Юлией Самедовой. В подписи к посту рассказала, как соскучилась по Москве, друзьям и работе. Она добавила, что ей не хватало шопинга, и отметила, что была удивлена количеству новых магазинов отечественных марок, открывшихся в столице.

«Я так скучала по Москве! По моим девочкам, по нашим тусовкам, по работе, ну и по шопингу. Столько за месяц-полтора появилось новых классных шоу-румов! Я удивлена, честно! Думала, будет все грустно, а тут и на улицах, и в ТЦ – много магазинов российских брендов!» — написала Бузова.

В этот же день Бузова выложила в своем Instagram несколько историй с шопинга из ЦУМа.

«Приехала себя чуть-чуть побаловать», — анонсировала она. В итоге Ольга купила мюли Bottega Veneta за 120 тыс. руб., леггинсы Mugler за 93,9 тыс. руб., очки Saint Laurent за 51,9 тыс. руб. и босоножки Amina Muaddi за 64,7 тыс. руб.

В посте Бузова покаялась, что не смогла удержаться и накупила много новых вещей.

«Не собиралась много покупать, но все опять, как в тумане. Девочки поймут! Ставьте лайк, кто такой же как я! Нужны ваши сердечки, кто такой же как я, чтобы не ругать себя за шопинг!», — призвала подписчиц Бузова.

Шоу-бизнес,Мария Погребняк,Ольга Бузова,ЦУМ,
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