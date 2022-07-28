«Приняла решение»: Волочкова записала видео об отказе от алкоголя

Балерина Анастасия Волочкова заявила о своем намерении отказаться от алкоголя. Бывшая прима Большого театра опубликовала видео в личном Telegram-канале с бокалом игристого вина.
«Я приняла решение полностью отказаться от алкоголя. <…> Вы знаете, мне очень нравится мое решение, поэтому у меня в бокале дорогое Prosecco со свежей клубникой», – обратилась к своим поклонникам артистка.
Волочкова также сообщила, что отсутствие кальяна, Prosecco, белых роз и любимого котика, на ее взгляд, в наши дни может привести в психиатрическую больницу.
Ранее сообщалось, что блогер и ведущая Настя Ивлеева прошлась под шпагатом Волочковой.