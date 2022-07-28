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26 минут назад

Стендап-комик Руслан Белый отсудил 3,6 млн рублей у застройщика

Елена Прошина

Стендап-комик Руслан Белый по решению суда получит от застройщика 3,6 млн рулей компенсации за несданные в срок квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стендап-комик Руслан Белый отсудил 3,6 млн рублей у застройщика
Фото: соцсетисоцсети

По данным канала, юморист купил квартиру в элитном ЖК в Дорогомиловском районе на западе Москвы в 2018 году. А в 2019 году принял решение приобрести в том же доме еще одну.

Квартиры общей площадью 204 метра должны были быть сданы в 2020 году, но ключи Белый вовремя не получил. В итоге стендап-комик обратился в суд.

В ходе заседания застройщик заявил о том, что перенос сроков сдачи жилья связан с пандемией коронавируса. Однако суд принял решение удовлетворить иск Белого, присудив ему 3,6 млн рублей штрафа, неустойки, и морального вреда.

Ранее блогер Ида Галич также обратилась в суд с иском к застройщику. Звезда решила взыскать неустойку за несвоевременную передачу объекта долевого строительства в размере 490 тыс., а также моральный ущерб на сумму 30 тыс.

Гагаринский суд Москвы вынес постановление о частичном удовлетворении иска и взыскании с компании-застройщика в пользу блогера 318 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Ида Галич,Руслан Белый,
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