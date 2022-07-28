55-летняя Николь Кидман готовится снова стать матерью

Голливудская звезда Николь Кидман снова хочет стать матерью. 55-летняя актриса планирует усыновить ребенка. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mirror.

Фото: Reuters Reuters

По словам близкого окружения Кидман, актриса намерена усыновить мальчика. Идею артистки полностью поддерживает ее супруг, музыкант Кит Урбан. Сама Кидман пока никак не прокомментировала эту информацию.

Также источники сообщают, что Николь и Кит планируют повторить свадебную церемонию и «обновить» традиционные клятвы верности.

Напомним. у супругов уже есть две дочери 14-летняя Сандэй Роуз и 12-летняя Фэйт Маргарет. Пара не скрывает, что детей им выносили и родили суррогатные матери.