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33 минуты назад

55-летняя Николь Кидман готовится снова стать матерью

Елена Прошина

Голливудская звезда Николь Кидман снова хочет стать матерью. 55-летняя актриса планирует усыновить ребенка. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mirror.

55-летняя Николь Кидман готовится снова стать матерью
Фото: ReutersReuters

По словам близкого окружения Кидман, актриса намерена усыновить мальчика. Идею артистки полностью поддерживает ее супруг, музыкант Кит Урбан. Сама Кидман пока никак не прокомментировала эту информацию.

Также источники сообщают, что Николь и Кит планируют повторить свадебную церемонию и «обновить» традиционные клятвы верности.

Напомним. у супругов уже есть две дочери 14-летняя Сандэй Роуз и 12-летняя Фэйт Маргарет. Пара не скрывает, что детей им выносили и родили суррогатные матери.

Также у Николь есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с первым мужем Томом Крузом: 29-летняя Изабелла Джейн и 27-летний Коннор Энтони. Однако после развода с актером дети предпочли остаться с приемным отцом.

Шоу-бизнес,Маргарет Фэйт,Кит Урбан,Том Круз,Николь Кидман,
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