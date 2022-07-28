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28 минут назад

Соловьев похвалил Киркорова

Елена Прошина

Телеведущий Владимир Соловьев выступил в защиту певца Филиппа Киркорова и его поездки в военный госпиталь в Феодосию. В эфире программы «Соловьев LIVE» журналист показал кадры встречи с российскими военными, назвав поступок звезды эстрады патриотичным.

Соловьев похвалил Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист подчеркнул, что далеко не все звезды поступают как Киркоров, похвалив Николая Баскова и осудив юмориста Максима Галкина и телеведущего Ивана Урганта.

«Вот Коля Басков, он же очень дружил с разными людьми, а ведь Коля — сын офицера. Но и Макс Галкин сын офицера, но они совершенно по разные стороны баррикад. Коля с нами, а Макс — кусок дерьма. Ваня Ургант оказался где-то там непонятно, как дерьмо в проруби болтается. И всё. Ездит, чего-то делает, — заявил телеведущий.

Напомним, что 26 и 27 июля Филипп Киркоров провел два выступления в Крыму, на которые пригласил раненных военных и врачей госпиталей. Перед мероприятиями он посетил военный госпиталь в Феодосии, где встретился с раненными бойцами.

«Мерзость»: Певцов призвал запретить выступления Киркорова в Крыму

Концерты подверглись серьезной критики. В частности, против Киркорова выступил писатель и политик Захар Прилепин, а также актер Дмитрий Певцов.

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