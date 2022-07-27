Экс-солистка «Ленинграда» вышла замуж

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс вышла замуж. Радостной новостью певица поделилась у себя в социальной сети.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Больше не Кондратьева! Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня только вдвоем! Люблю!» — подписала фотографии Вокс.

На снимках певица виртуозно скрывает лицо своего новоиспеченного мужа, но известно, что это Сергей Свитавский. Мужчина не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса, работая экспертом в розничной группе крупного продуктового ритейла, и поэтому лишний раз старается не светиться. По словам Вокс, с будущим супругом ее познакомил их «общий приятель». Сама встреча пары произошла после концерта певицы в винном баре.

соцсети

На фотографиях она предстала в мини-платье белого цвета, жемчужном ожерелье, босоножках, с клатчем и букетом калл в тон. Свитавский же появился в синем классическом костюме.

Со свадьбой пару в комментариях поспешили поздравить не только поклонники Вокс, но и ее звездные друзья. В их числе оказались ведущие Дана Борисова и Артур Цветков, бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова, телеведущий Эдгар Запашный, дочь певицы Алсу Микелла Абрамова и другие.