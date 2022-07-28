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1 час назад

68-летняя Лайма Вайкуле впервые вышла на связь после слухов о рецидиве рака

Газета.Ruиещё 4

68-летняя народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле вернулась в социальные сети после трехмесячной паузы и слухов о рецидиве рака. Артистка опубликовала в личном блоге свою фотографию и анонсировала концерт.

Вайкуле впервые вышла на связь после слухов о рецидиве рака
Фото: соцсетисоцсети

Лайма Вайкуле сделала первую за три месяца публикацию в соцсетях. Советская и латвийская артистка выложила фотографию, на которой предстала в шляпе, надетой поверх платка, и жакете с брошью.

«Встречаемся в Паланге 31 июля», — подписала она, напомнив фанатам о грядущем концерте, который пройдет в курортном городе Паланга на западе Литвы.

В комментариях поклонники Лаймы Вайкуле выразили радость в связи с тем, что их кумир, наконец, вышла на связь после долгой паузы. Впрочем, многих насторожил головной убор артистки, которая, как сообщал ряд СМИ, в настоящее время борется с онкологией.

«Думаю, что головной убор здесь по другой причине... Будьте здоровы и всеми любимы», «Скорейшего выздоровления», «Долгий лет жизни! Забыть про эту болячку навсегда», — писали интернет-пользователи.

Около двух месяцев назад, в конце мая, в сети появилась информация о том, что у Лаймы Вайкуле произошел рецидив рака. Позднее в окружении артистки подтвердили, что она снова борется с раком груди.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
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