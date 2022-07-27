Элджей задолжал налоговой почти полтора миллиона рублей

Российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) задолжал налоговой почти полтора миллиона рублей. Об этом сообщает KP.RU.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Сергей Карпухин / ТАСС

За последний год у музыканта накопились долги на 1,1 миллиона рублей. Недавно к этой сумме добавились неоплаченные страховые взносы ИП Узенюк, которые составили еще 210 тысяч. Всего долг достиг почти 1,4 миллиона рублей.

Отмечается, что исполнителю могут начислить пени за каждый день просрочки, запретить выезжать из страны, заморозить банковские счета и даже арестовать имущество.