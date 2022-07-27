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1 час назад

Little Big отменили свой тур по России

Елена Прошина

Рейв-коллектив Little Big отменили свой тур по России WE ARE LITTLE BIG. Об этом сообщается на официальной странице группы во «ВКонтакте».

Конкретные причины в Little Big не назвали, лишь отметив, что в силу текущих обстоятельств проведение тура «не представляется возможным». Билеты можно будет вернуть в местах приобретения.

«Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас», — добавил коллектив.

Напомним, что недавно музыканты опубликовали ролик на песню Generation Cancellation, в котором выступили с критикой спецоперации на Украине. После этого Little Big переехали в США — теперь на сайте группы указано, что они находятся в Лос-Анджелесе.

После этого член комитета по Госдумы по культуре Сергей Соловьев предложил не позволять артистам выступать в России. Он заявил, что Little Big стоит проводить концерты перед западными зрителями.

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