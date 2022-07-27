Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, продемонстрировала поклонникам фигуру в откровенном наряде. Популярная исполнительница на своей станице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовала видео в купальнике.