Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, продемонстрировала поклонникам фигуру в откровенном наряде. Популярная исполнительница на своей станице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовала видео в купальнике.
На кадрах 36-летняя звезда в слитом купальном костюме синего цвета позирует на камеру возле бассейна. Короткий ролик восхитил пользователей соцсети. Они оставили под публикацией певицы восторженные комментарии.
«Какая фигура», «Как ей это удается», «Глюкоза, какая же вы сексуальная», «Просто вау!», – написали поклонники.