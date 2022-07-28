Собчак высмеяла Киркорова за концерт в Крыму

Филипп Киркоров гастролирует по югу России. Посещение им военного госпиталя в Крыму активно обсуждают в соцсетях артисты и депутаты. Ксения Собчак тоже высказалась на эту тему.
«Если увидите на остановке двухметрового туриста - это Филипп Киркоров путешествует по Крыму. Это вам не в Италии пасту наматывать», – говорит Собчак.
Об этом она написала в телеграм-канале, сопроводив пост смеющимся смайлом и снимком Филиппа Киркорова с чемоданом Louis Vuitton в Феодосии на автобусной остановке. Ее подписчикам шутка показалась смешной, они оставили соответствующую реакцию.
Киркоров даст концерты в Ялте и Феодосии, военным он подарил лично билеты, посетив госпиталь, однако писатель Федор Раззаков решил, что певец должен был принести еще и лекарства.