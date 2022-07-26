Стало известно об угрозах Юрию Шатунову перед его смертью

«Я уже устал от этих судов, Разин не дает мне дышать. "Я тебя в порошок сотру! Ты и твой директор сгниете на нарах!" — вот что он мне пишет. Я не хочу быть каким-либо образом связанным с этим человеком. Поверь, он сделал много страшных вещей, хочет, чтобы я был его рабом. Я взрослый человек, я устал от этого давления и угроз», – приводит слова самого Юрия Шатунова «Комсомольская правда».