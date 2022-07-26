Стало известно об угрозах Юрию Шатунову перед его смертью

Незадолго до своей смерти певец Юрий Шатунов получал угрозы от продюсера Андрея Разина. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
«Я уже устал от этих судов, Разин не дает мне дышать. "Я тебя в порошок сотру! Ты и твой директор сгниете на нарах!" — вот что он мне пишет. Я не хочу быть каким-либо образом связанным с этим человеком. Поверь, он сделал много страшных вещей, хочет, чтобы я был его рабом. Я взрослый человек, я устал от этого давления и угроз», – приводит слова самого Юрия Шатунова «Комсомольская правда».
Кроме того, певец жаловался, что в последние годы между ним и Разиным шла настоящая борьба за права на репертуар «Ласкового мая». По словам Шатунова, он не мог исполнять свои старые хиты из-за условий договора. Однако в июне 2022 года продолжительная тяжба между Шатуновым и Разиным завершилась — экс-солисту группы удалось через суд вернуть права на исполнение главных хитов «Ласкового мая».
Напомним, что ранее стало известно о том, что могила Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище будет находиться под охраной. Такое решение администрация кладбища приняла из-за огромного наплыва скорбящих поклонников покойного.