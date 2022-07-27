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47 минут назад

Группе «Руки вверх!» запретили гастролировать по Эстонии

Секрет Фирмы

Эстония запретила певцу Сергею Жукову и его коллективу «Руки вверх!» въезд в республику на 5 лет.

Группе «Руки вверх!» запретили гастролировать по Эстонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу заявил, что это правильное решение, поскольку российские действия на Украине «совершенно неприемлемы», а «туристические и увеселительные поездки» для граждан России в период боевых действий «не оправданы».

Жуков выразил сожаление в ответ.

«Сожалею, что поклонники группы "Руки вверх" в Эстонии не смогут посетить концерты. С удовольствием приглашаю их на свои концерты в России», — сказал Жуков в разговоре с РБК.

Ранее стало известно, что российская группа Little Big, участники которой уехали в США, запланировала гастрольный тур по России. До этого музыканты опубликовали клип Generation Cancellation, в котором богачи устраивают войны по всему миру. После публикации видео группа заявила, что ей запретили давать концерты в РФ.

Шоу-бизнес,Сергей Жуков,
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