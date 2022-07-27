Группе «Руки вверх!» запретили гастролировать по Эстонии

Эстония запретила певцу Сергею Жукову и его коллективу «Руки вверх!» въезд в республику на 5 лет.

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Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу заявил, что это правильное решение, поскольку российские действия на Украине «совершенно неприемлемы», а «туристические и увеселительные поездки» для граждан России в период боевых действий «не оправданы».

Жуков выразил сожаление в ответ.

«Сожалею, что поклонники группы "Руки вверх" в Эстонии не смогут посетить концерты. С удовольствием приглашаю их на свои концерты в России», — сказал Жуков в разговоре с РБК.