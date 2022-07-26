Терпеть не стала: режиссер раскрыл правду об отношениях Распутиной и Пугачевой

«Сидим, значит, обедаем. И вдруг кто-то из присутствующих начал ругать Аллу. Маша этого терпеть не стала. В ту же секунду повернулась и говорит: “Так, при мне никто Аллу обсуждать не будет. Вы это завяжите быстро! Поняли меня?”», – вспоминает режиссёр.