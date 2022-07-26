Терпеть не стала: режиссер раскрыл правду об отношениях Распутиной и Пугачевой

Режиссёр Роман Родин опроверг слухи о том, что между Машей Распутиной и Аллой Пугачёвой есть соперничество. По его словам, обе певицы уважают и даже заступаются друг за друга. Об этом сообщает портал «СпортКП».
По словам Родина, Распутина как-то раз остро отреагировала на критику в сторону Аллы Пугачёвой.
«Сидим, значит, обедаем. И вдруг кто-то из присутствующих начал ругать Аллу. Маша этого терпеть не стала. В ту же секунду повернулась и говорит: “Так, при мне никто Аллу обсуждать не будет. Вы это завяжите быстро! Поняли меня?”», – вспоминает режиссёр.
Пугачёва, по воспоминаниям Романа Родина, вела себя также. Критикующие других артистов в окружении Примадонны надолго не задерживаются. Кроме того, Родин отрицает слухи о том, что Пугачёва якобы убирала конкурентов со сцены.
«Пугачева никогда не делала ничего подобного. Да, могла шутку отпустить. Но специально людей уничтожать, давить – ни за что. Такими мерзкими методами Алла никогда не пользовалась», – заключил режиссёр.
Напомним, что ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Аллу Пугачёву преследовал маньяк.