Стал известен источник доходов Аллегровой

Обозреватель Денис Сорокин рассказал порталу BLITZ.center об основном источнике доходов Ирины Аллегровой. Журналист сообщил, что известная певица активно выступает на закрытых корпоративах.

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Сорокин отметил, что Аллегрова по-прежнему пользуется спросом. За свои выступления она получает весьма приличные гонорары, «одни из самых высоких на нашей сцене». По его словам, певица давно прекратила выступления на большой сцене. Она поет только на корпоративах.

Журналист пояснил, что полученных денег Аллегровой вполне хватает на жизнь. За нее не следует беспокоиться, так как «просто живет по душе и то, что хочет, то и делает».

В частности, она без лишней аффектации посетила в госпитале раненых российских военных. На встрече с бойцами не было журналистов, никто ее не освещал, дополнил Сорокин.

«Солдаты от нее были в восторге, потому что они не ожидали ее там увидеть, она ведь далека от политики», - рассказал корреспондент.