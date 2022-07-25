Названа победительница конкурса «Мисс Россия 2022»

Уроженка Оренбурга Анна Линникова стала победительницей конкурса «Мисс Россия 2022». Об этом сообщает РИА Новости.
Имя победительницы объявила «Мисс Россия 2019» Алина Санько. Она вручила корону девушке. Анна Линникова — студентка II курса университета технологий управления и экономики в Санкт-Петербурге. Ей 22 года, она учится на PR-отделении. В числе хобби новой «Мисс Россия» — шитьё и изучение французского языка.
Линникова с 16 лет мечтает объехать мир и постепенно исполняет эту мечту, работая моделью и путешествуя по всему миру по контракту. Линникова считает, что титул «Мисс Россия» дает возможность «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам».
Ранее сообщалось, что в конкурсе «Мисс Вселенная» Россию в прошлом году представила Алина Санько — российская модель, обладательница титула «Мисс Россия — 2019», участница конкурса «Мисс мира — 2019». На конкурсе «Мисс мира — 2019», который прошёл 14 декабря 2020 года в Лондоне, Санько вошла в топ-12.