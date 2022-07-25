Названа победительница конкурса «Мисс Россия 2022»

Уроженка Оренбурга Анна Линникова стала победительницей конкурса «Мисс Россия 2022». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: vk.com vk.com

Имя победительницы объявила «Мисс Россия 2019» Алина Санько. Она вручила корону девушке. Анна Линникова — студентка II курса университета технологий управления и экономики в Санкт-Петербурге. Ей 22 года, она учится на PR-отделении. В числе хобби новой «Мисс Россия» — шитьё и изучение французского языка.

Линникова с 16 лет мечтает объехать мир и постепенно исполняет эту мечту, работая моделью и путешествуя по всему миру по контракту. Линникова считает, что титул «Мисс Россия» дает возможность «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам».