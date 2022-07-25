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1 час назад

Верещагин и Сябитова вернутся в шоу "Звезды в Африке" в новом сезоне

Газета.Ru

Актер Станислав Ярушин, телеведущая Роза Сябитова, а также Олег Верещагин, Саша Стоун и Виктория Одинцова стали участниками третьего сезона реалити-шоу «Звезды в Африке».

В новом сезоне в шоу "Звезды в Африке" вернутся старые участники
Фото: ТНТТНТ

Однако вместе с прошлыми участниками вернутся и старые конфликты. Например, у Одинцовой накопилось немало вопросов к Ярушину, который вел нечестную игру и плел интриги в первом сезоне проекта. В свою очередь блогер Саша Стоун и юморист Олег Верещагин урегулируют конфликт, начатый во втором сезоне, при помощи драки.

Участники реалити-шоу «Звезды в Африке» выполняют различные задания, чтобы не вылететь из проекта на голосовании. Они живут в импровизированном лагере в провинции Лимпопо и пытаются заработать себе еду на испытаниях. Ведущими проекта уже третий сезон подряд являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Ранее блогер Валя Карнавал пожаловалась на приставания Верещагина.

Шоу-бизнес,Виктория Одинцова,Олег Верещагин,Роза Сябитова,Михаил Галустян,Станислав Ярушин,Ольга Бузова,
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