Руслану Писанку кремировали в Германии

Актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла 19 июля на 57-м году жизни в Германии. Знаменитость боролась с онкологией.
Актриса Ольга Сумская сообщила, что тело Русланы кремировали в Германии. Артистка близко общается с мужем Писанки. Сам Игорь Исаков не связь не выходит — он занят организационными моментами. Телеведущую перевезут из Европы на родину, на Украину.
«Игорь прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. Тело Русланочки было кремировано, и в ближайшее время он увезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом», — рассказала Сумская.
Ольга старается поддерживать Исакова, хотя сама тяжело переживает утрату.
«Никто не может понять, это не укладывается абсолютно в голове. Трагическая судьба, постигшая врасплох совершенно. Слова даже Руслана не сказала, что были проблемы со здоровьем. Я думаю, если бы, возможно, сказала, то мы бы как-то взялись. Почему так быстро?» — недоумевает звезда в беседе с порталом showbiz.24 tv.ua.