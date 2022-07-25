Руслану Писанку кремировали в Германии

«Никто не может понять, это не укладывается абсолютно в голове. Трагическая судьба, постигшая врасплох совершенно. Слова даже Руслана не сказала, что были проблемы со здоровьем. Я думаю, если бы, возможно, сказала, то мы бы как-то взялись. Почему так быстро?» — недоумевает звезда в беседе с порталом showbiz.24 tv.ua.