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1 час назад

Тело Русланы Писанки кремировали в Германии

WomanHit.ruиещё 4

Актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла 19 июля на 57-м году жизни в Германии. Знаменитость боролась с онкологией.

Руслану Писанку кремировали в Германии
Фото: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Актриса Ольга Сумская сообщила, что тело Русланы кремировали в Германии. Артистка близко общается с мужем Писанки. Сам Игорь Исаков не связь не выходит — он занят организационными моментами. Телеведущую перевезут из Европы на родину, на Украину.

«Игорь прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. Тело Русланочки было кремировано, и в ближайшее время он увезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом», — рассказала Сумская.

Ольга старается поддерживать Исакова, хотя сама тяжело переживает утрату.

«Никто не может понять, это не укладывается абсолютно в голове. Трагическая судьба, постигшая врасплох совершенно. Слова даже Руслана не сказала, что были проблемы со здоровьем. Я думаю, если бы, возможно, сказала, то мы бы как-то взялись. Почему так быстро?» — недоумевает звезда в беседе с порталом showbiz.24 tv.ua.

Шоу-бизнес,Руслана Писанка,Игорь Исаков,Ольга Сумская,
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