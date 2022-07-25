Собчак назвала «шедевральный» предмет мебели из IKEA

«Шедевральным» предметом мебели назвала в своем Telegram-канале деревянный табурет из магазина IKEA журналистка и телеведущая Ксения Собчак.
«Гениальность должна быть последовательной, особенно в дизайне. Вот знаменитый табурет великого финна Алвара Аалто, — он и без того символ и эталон практичного скандинавского дизайна, — шедевральное решение», — написала знаменитость.
Она опубликовала снимок стопки «икеевских» стульев и отметила, что это «произведение искусства».
Мнения фолловеров разделились.
«Так не стоит утрировать. Обычный табурет», «Удобно, практично, прикольно, но прям "шедеврально"?» — написали в комментариях.
Кто-то заявил, что IKEA продублировала дизайн популярной в СССР мебели, не придумав ничего нового.
Некоторые согласились с Собчак.
«Круто придумали», «Функционал и минимализм… Высокий уровень дизайна! Пишу, как дизайнер и потребитель», — похвалили мебель от IKEA подписчики.
Ранее российское отделение IKEA устроило онлайн-распродажу, запустив автоматическую очередь на сайте. Оффлайн-магазины сети при этом закрыты, в помещениях можно только получить сделанный в сети заказ.