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1 час назад

Собчак назвала «шедевральный» предмет мебели из IKEA

Мослента

«Шедевральным» предметом мебели назвала в своем Telegram-канале деревянный табурет из магазина IKEA журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Собчак назвала «шедевральный» предмет мебели из IKEA
Фото: IKEAIKEA

«Гениальность должна быть последовательной, особенно в дизайне. Вот знаменитый табурет великого финна Алвара Аалто, — он и без того символ и эталон практичного скандинавского дизайна, — шедевральное решение», — написала знаменитость.

Она опубликовала снимок стопки «икеевских» стульев и отметила, что это «произведение искусства».

Мнения фолловеров разделились.

«Так не стоит утрировать. Обычный табурет», «Удобно, практично, прикольно, но прям "шедеврально"?» — написали в комментариях.

Кто-то заявил, что IKEA продублировала дизайн популярной в СССР мебели, не придумав ничего нового.

Некоторые согласились с Собчак.

«Круто придумали», «Функционал и минимализм… Высокий уровень дизайна! Пишу, как дизайнер и потребитель», — похвалили мебель от IKEA подписчики.

Ранее российское отделение IKEA устроило онлайн-распродажу, запустив автоматическую очередь на сайте. Оффлайн-магазины сети при этом закрыты, в помещениях можно только получить сделанный в сети заказ.

Шоу-бизнес,Алвар Аалто,Ксения Собчак,Ikea,
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