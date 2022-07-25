Никиту Михалкова обвинили в плагиате

Телеведущий Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково?!» обвинил режиссера Никиту Михалкова в плагиате его идеи.

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По мнению Кушанашвили, Михалков позаимствовал у него идею построить один из выпусков своей передачи «Бесогон-ТВ», основываясь на нецензурном анекдоте о медведе. У Кушанашвили также выходила передача, построенная на этой шутке. «Кто украл идею? У него программа строится на этом же анекдоте», — сказал Кушанашвили.

При этом, заявил Кушанашвили, ему льстит заимствование Михалковым его идеи.