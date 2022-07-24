Собчак обвинили в крахе союза Барановской и Лепса

Накануне Юлия Барановская заявила в Телеграм-канале: «На вопрос: есть ли у меня в данный момент молодой человек, мужчина, партнер, любимый человек, отвечаю честно - нет». В июле Григорий Лепс отпраздновал 60-летие. Телеведущая на торжество не была приглашена.

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Журналисты «Комсомольской Правды» разбирались, почему эта пара больше не вместе. Как оказалось, из-за Ксении Собчак.

«КП» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что все началось с того, что об отношениях Григория и Юлии узнала супруга. Последовал развод, которому певец явно был не рад. А последней каплей были слова Ксении, когда она на всю страну объявила, что Лепс встречается с Барановской.

Волны хейта и всеобщей огласки пара не выдержала. Предположительно, «слабым звеном» оказался мужчина. Сейчас Лепс, как пишут СМИ, изо всех сил старается показать себя примерным семьянином и заявляет во всеуслышанье, что крайне сожалеет о разводе.