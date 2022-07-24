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1 час назад

Фадеев призвал Минкульт запретить выступления Little Big в России

Ирина Лебедева

После начала спецоперации на Украине группа Little Big выпустила клип, в котором резко осудила действия России. Затем коллектив в социальных сетях написал о своей антироссийской позиции, и музыканты покинули страну. Тем не менее позднее группа представила афишу концертов в Москве и в целом в 25 городах России.

Фадеев призвал Минкульт запретить выступления Little Big в России
Фото: ТАССТАСС

Музыкальный критик Александр Фадеев выступил против концерта группы из-за их позиции о спецоперации России по защите республик Донбасса, - пишет портал slovodel.com. Он призвал Министерство культуры страны остановить продажу билетов и запретить концертную деятельность знаменитостей. А всех россиян – бойкотировать выступления Little Big.

На сайте сервиса приведен список городов, куда должны приехать музыканты для выступления. Первый концерт запланирован на 27 августа в Калининграде. После этого Little Big должны будут выступить во Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и других городах. Заключительный концерт, по данным «Яндекс.Афишы», состоится в Москве 10 декабря.

Шоу-бизнес,Александр Фадеев,
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