Фадеев призвал Минкульт запретить выступления Little Big в России

После начала спецоперации на Украине группа Little Big выпустила клип, в котором резко осудила действия России. Затем коллектив в социальных сетях написал о своей антироссийской позиции, и музыканты покинули страну. Тем не менее позднее группа представила афишу концертов в Москве и в целом в 25 городах России.

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Музыкальный критик Александр Фадеев выступил против концерта группы из-за их позиции о спецоперации России по защите республик Донбасса, - пишет портал slovodel.com. Он призвал Министерство культуры страны остановить продажу билетов и запретить концертную деятельность знаменитостей. А всех россиян – бойкотировать выступления Little Big.