Шатунов получал угрозы от продюсера Разина незадолго до смерти

Напомним, Шатунов и Разин на протяжении долгого времени судились за права на композиции популярной группы “Ласковый май”.

В апреле текущего года певец признавался, что уже устал от судов, давления и угроз со стороны продюсера. Исполнитель хотел, чтобы ему помогли восстановить справедливость. По словам Шатунова, он больше не хотел иметь ничего общего с Разиным.