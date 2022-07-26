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18 минут назад

Певец Юрий Шатунов получал угрозы от продюсера Разина незадолго до смерти

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Известный исполнитель Юрий Шатунов незадолго до своей смерти рассказал “Комсомольской правде“, что получал угрозы от продюсера Андрея Разина.

Шатунов получал угрозы от продюсера Разина незадолго до смерти
Фото: ТАССТАСС

Напомним, Шатунов и Разин на протяжении долгого времени судились за права на композиции популярной группы “Ласковый май”.

В апреле текущего года певец признавался, что уже устал от судов, давления и угроз со стороны продюсера. Исполнитель хотел, чтобы ему помогли восстановить справедливость. По словам Шатунова, он больше не хотел иметь ничего общего с Разиным.

«Я тебя в порошок сотру! Ты и твой директор сгниёте на нарах!» – писал Разин Шатунову.

Шоу-бизнес,Убийство ,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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