Шатунов получал угрозы от продюсера Разина незадолго до смерти

Известный исполнитель Юрий Шатунов незадолго до своей смерти рассказал “Комсомольской правде“, что получал угрозы от продюсера Андрея Разина.
Напомним, Шатунов и Разин на протяжении долгого времени судились за права на композиции популярной группы “Ласковый май”.
В апреле текущего года певец признавался, что уже устал от судов, давления и угроз со стороны продюсера. Исполнитель хотел, чтобы ему помогли восстановить справедливость. По словам Шатунова, он больше не хотел иметь ничего общего с Разиным.
«Я тебя в порошок сотру! Ты и твой директор сгниёте на нарах!» – писал Разин Шатунову.