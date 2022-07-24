Стало известно о состоянии Чуриковой

Инна Чурикова после падения получила серьезные травмы и даже побывала в реанимации. Сейчас актриса уже размещена в обычной палате Боткинской больницы. Правда, это палата категории «Люкс», как информируют 7days.

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Сейчас, по мнению медиков, жизни звезды ничто не угрожает, однако реабилитация Инне Михайловне предстоит длительная. У 78-летней Чуриковой ушиб грудной клетки, закрытые переломы ребер со смещениями, а также сломана подвздошная кость. Также у пожилой актрисы обнаружены множественные доброкачественные образования головного мозга.

Актриса Инна Чурикова закончила Щепкинское училище и пыталась устроиться в Театр сатиры, которым на тот момент руководил Марк Захаров, однако получила отказ. Впоследствии она бралась за любую работу в массовке. Об этом пишет StarHit.