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1 час назад

Киркоров из-за потопа в Сочи несколько часов не мог выйти из кафе

Ирина Лебедева

Филипп Киркоров в компании журналистки и YouTube-блогера Алены Жигаловой находятся в Краснодарском крае. По дороге на концерт они заехали на заправочную станцию, чтобы перекусить в расположенной там вареничной. И оказались заблокированы в здании на несколько часов из-за штормовой погоды, - рассказывает ФАН.

Киркоров из-за потопа в Сочи несколько часов не мог выйти из кафе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блогер сообщила о неприятном инциденте в Телеграм канале, выложив небольшой видеоролик.

«Доброе утро всем, кроме самой НеОпры, застрявшей в апокалиптическом Сочи вместе с Филиппом Киркоровым и Инной Тлиашиновой. Заехали поужинать в вареничную на заправке и оказались заточены на четыре часа из-за потопа вокруг», – сказала Жигалова.

Филиппу необходимо добраться до Геленджика, где у него сегодня должен состояться следующий концерт. Пока неизвестно, успеет ли артист прибыть вовремя.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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