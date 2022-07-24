Киркоров из-за потопа в Сочи несколько часов не мог выйти из кафе

Филипп Киркоров в компании журналистки и YouTube-блогера Алены Жигаловой находятся в Краснодарском крае. По дороге на концерт они заехали на заправочную станцию, чтобы перекусить в расположенной там вареничной. И оказались заблокированы в здании на несколько часов из-за штормовой погоды, - рассказывает ФАН.