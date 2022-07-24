Киркоров из-за потопа в Сочи несколько часов не мог выйти из кафе

Филипп Киркоров в компании журналистки и YouTube-блогера Алены Жигаловой находятся в Краснодарском крае. По дороге на концерт они заехали на заправочную станцию, чтобы перекусить в расположенной там вареничной. И оказались заблокированы в здании на несколько часов из-за штормовой погоды, - рассказывает ФАН.
Блогер сообщила о неприятном инциденте в Телеграм канале, выложив небольшой видеоролик.
«Доброе утро всем, кроме самой НеОпры, застрявшей в апокалиптическом Сочи вместе с Филиппом Киркоровым и Инной Тлиашиновой. Заехали поужинать в вареничную на заправке и оказались заточены на четыре часа из-за потопа вокруг», – сказала Жигалова.
Филиппу необходимо добраться до Геленджика, где у него сегодня должен состояться следующий концерт. Пока неизвестно, успеет ли артист прибыть вовремя.