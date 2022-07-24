Сын Сенчуковой и Рыбина 23 июля женился на подруге детства

В семье Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина большая радость. Их 23-летний сын Василий женился на девушке, с которой дружил с юности. Дарья Алябьева в своем микроблоге выложила видеоролик, снятый в свадебном автомобиле.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет gazeta.ru, Василий знаком с Дарьей с детского сада. В подростковом возрасте дружеские чувства переросли в любовь, и пара была вместе уже восемь лет. Так что отношения молодоженов уже проверены временем.

Дарье Алябьевой также 23 года. Она училась в медицинском институте, но потом, как и Рыбин-младший, ушла в институт культуры учиться на режиссера. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин неоднократно говорили, что относятся к девушке как к дочери, они довольны выбором Василия.

Известно, что в отличие от других «звездных деток», Василий всегда был спокойным ребенком. Он не стремился к известности, не привлекал к себе внимание прессы и поклонников родителей, не старался выделиться на фоне остальных ровесников.