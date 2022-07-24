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14 минут назад

Сын Сенчуковой и Рыбина 23 июля женился на подруге детства

Ирина Лебедева

В семье Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина большая радость. Их 23-летний сын Василий женился на девушке, с которой дружил с юности. Дарья Алябьева в своем микроблоге выложила видеоролик, снятый в свадебном автомобиле.

Сын Сенчуковой и Рыбина 23 июля женился на подруге детства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет gazeta.ru, Василий знаком с Дарьей с детского сада. В подростковом возрасте дружеские чувства переросли в любовь, и пара была вместе уже восемь лет. Так что отношения молодоженов уже проверены временем.

Дарье Алябьевой также 23 года. Она училась в медицинском институте, но потом, как и Рыбин-младший, ушла в институт культуры учиться на режиссера. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин неоднократно говорили, что относятся к девушке как к дочери, они довольны выбором Василия.

Известно, что в отличие от других «звездных деток», Василий всегда был спокойным ребенком. Он не стремился к известности, не привлекал к себе внимание прессы и поклонников родителей, не старался выделиться на фоне остальных ровесников.

Он отучился в школе, поступил в Московский институт культуры и хочет стать режиссером театральных постановок. Василий также увлекается музыкой, поэтому он и стал членом молодежной группы.

Шоу-бизнес,Наталья Сенчукова,Виктор Рыбин,
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