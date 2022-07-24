Могила бывшего мужа Пугачевой заброшена

Чуть более года назад ушел из жизни бывший супруг Аллы Пугачевой - заслуженный деятель искусств, кинорежиссер и сценарист Александр Стефанович. Сгубили 77-летнего Александра Борисовича осложнения коронавируса.
Могила экс-мужа Примадонны расположена на актерской аллее Троекуровского кладбища, и, как пишет Экспресс Газета, совершенно заброшена. За ней никто не ухаживал, очевидно, после дня похорон, и там нет даже фотографии покойного.
По данным СМИ, все наследство сценариста, у которого не было детей, было распределено между родственниками. Однако непонятно, взял ли кто-то на себя ответственность по уходу за могилой.
Стефанович и Пугачевой были мужем и женой четыре года. Стефанович считал, что Примадонна ему обязана своей популярностью. Певица считала эти утверждения смешными.
Режиссер Александр Стефанович, второй супруг Аллы Пугачевой, ушел из жизни 13 июля 2021 года от последствий коронавируса. Единственными людьми, кто ухаживал за мужчиной, оказались художник Никас Сафронов и его сын Лука.