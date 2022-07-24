Могила бывшего мужа Пугачевой заброшена

Чуть более года назад ушел из жизни бывший супруг Аллы Пугачевой - заслуженный деятель искусств, кинорежиссер и сценарист Александр Стефанович. Сгубили 77-летнего Александра Борисовича осложнения коронавируса.

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Могила экс-мужа Примадонны расположена на актерской аллее Троекуровского кладбища, и, как пишет Экспресс Газета, совершенно заброшена. За ней никто не ухаживал, очевидно, после дня похорон, и там нет даже фотографии покойного.

По данным СМИ, все наследство сценариста, у которого не было детей, было распределено между родственниками. Однако непонятно, взял ли кто-то на себя ответственность по уходу за могилой.

Стефанович и Пугачевой были мужем и женой четыре года. Стефанович считал, что Примадонна ему обязана своей популярностью. Певица считала эти утверждения смешными.