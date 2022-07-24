Цискаридзе об утренних шоу: старушки просто крестили телевизор

Известный российский шоумен Николай Цискаридзе для телепрограммы «Сегодня вечером» обсудил появление полуголых спортсменок в эфире Первого канала. Ведущий шоу вместе с гостями телепроекта вспомнил об утренних передачах для федерального телевидения.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Одним из упомянутых шоу для утреннего периода трансляции оказалась рубрика «аэробика». Девушки в программе демонстрировали движения в обтягивающей спортивной форме. В результате они притягивали внимание не только более молодой зрительской аудитории, которая нацелена на улучшение своей фигуры и состояния здоровья, но и различных пенсионерок.