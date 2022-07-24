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44 минуты назад

Цискаридзе вспомнил о полуобнаженных спортсменках в программе Первого канала

FBM.ru

Известный российский шоумен Николай Цискаридзе для телепрограммы «Сегодня вечером» обсудил появление полуголых спортсменок в эфире Первого канала. Ведущий шоу вместе с гостями телепроекта вспомнил об утренних передачах для федерального телевидения.

Цискаридзе об утренних шоу: старушки просто крестили телевизор
Фото: FBM.ruFBM.ru

Одним из упомянутых шоу для утреннего периода трансляции оказалась рубрика «аэробика». Девушки в программе демонстрировали движения в обтягивающей спортивной форме. В результате они притягивали внимание не только более молодой зрительской аудитории, которая нацелена на улучшение своей фигуры и состояния здоровья, но и различных пенсионерок.

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Как рассказал Цискаридзе, некоторые знакомые его няни реагировали на такую программу довольно остро. Старушки не могли вытерпеть появления на телевидении девушек в облегающей одежде, и из-за этого во время трансляции они просто начинали крестить телевизор.

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,Первый канал,
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