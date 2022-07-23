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33 минуты назад

Филипп Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров заявил, что не собирается покидать Россию, пишет StarHit.

Филипп Киркоров высказался об отъезде из России
Фото: ТАССТАСС

"В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе", - обратился Киркоров к зрителям во время концерта в Сочи.

Поклонники отреагировали на слова певца бурными овациями, добавив, что не сомневались в артисте.

Ранее народный артист посетил могилу своей матери, которая находится в столице Болгарии Софии. Он показал в соцсетях, как выглядит памятное место, где также захоронены бабушка и другие родственники певца. Виктория Марковна Лихачева умерла в 1994 году в день рождения сына, ей было 57 лет. Отец певца Бедрос Киркоров признался, что его покойная жена сделала аборт после рождения сына Филиппа.

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