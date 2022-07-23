В Германии концерт Нетребко вызвал акцию протеста

Анна Нетребко выступила на фестивале в немецком городе Регенсбург. Жители города организовали акцию протеста во время ее выступления. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на BR24.

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«Перед концертом российской оперной звезды … прошли небольшие акции протеста: перед входом во дворец собралась группа примерно из 30 человек», — сообщает издание.

Участники протестной акции предлагали оперной звезде петь где-нибудь в Нью-Йорке или Штудгарте. В руках у некоторых их них были плакаты с требованием провести благотворительные концерты на Украине.

Ранее чернокожая оперная певица из США Энджел Блю объявила, что отказывается от своего запланированного дебюта на Арена ди Верона в Италии в знак протеста против использования «блекфейса» в постановке «Аиды» Верди.