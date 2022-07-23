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40 минут назад

Ургант отправился в Сибирь

Ирина Лебедева

В Омске известный бизнесмен Виктор Шкуренко устроил широкомасштабный корпоратив. Он собрал на праздник три тысячи сотрудников из Томска, Барнаула, Новосибирска, Кургана и Тюмени.

Ургант отправился в Сибирь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает gorod55, одного алкоголя было закуплено порядка семи тысяч литров. На мероприятие ждали Илью Соболева, группу IOWA и Владимира Селиванова. Имя же четвертого хедлайнера держалось в секрете до последнего момента. Им оказался один из самых высокооплачиваемых ведущих страны Иван Ургант. Он и вел корпоративную вечеринку.

Леонид Якубович рассказал, что был бы не против в будущем провести "Поле чудес" вместе с Иваном Ургантом. Об этом телеведущий заявил в интервью YouTube-шоу "Респиратор Бабушкина", отметив высокие профессиональные качества коллеги.

Шоу-бизнес,Илья Соболев,Виктор Шкуренко,Иван Ургант,Леонид Якубович,Владимир Селиванов,
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