Ургант отправился в Сибирь

В Омске известный бизнесмен Виктор Шкуренко устроил широкомасштабный корпоратив. Он собрал на праздник три тысячи сотрудников из Томска, Барнаула, Новосибирска, Кургана и Тюмени.

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Как сообщает gorod55, одного алкоголя было закуплено порядка семи тысяч литров. На мероприятие ждали Илью Соболева, группу IOWA и Владимира Селиванова. Имя же четвертого хедлайнера держалось в секрете до последнего момента. Им оказался один из самых высокооплачиваемых ведущих страны Иван Ургант. Он и вел корпоративную вечеринку.