«Валите уже из России»: Волочкова дала совет группе «Би-2»

«Группе «Би-2» хочу пожелать, чтобы они занимались своим делом — творчеством, а не лезли в политические предрассудки. Группе «Би-2» совет от Анастасии Волочковой — валите уже из России, а ваш художник по свету, которого вы послали, будет работать у меня в новом спектакле, который я сейчас ставлю. Я возьму его к себе как патриота и как профессионала. А вы уезжайте из России и продолжайте там заниматься своей фигней, в политику не лезьте», — резко заявила балерина