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1 час назад

«Валите уже из России»: Волочкова дала совет группе «Би-2»

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова прокомментировала появившиеся в сети слухи о том, что музыканты группы «Би-2» уволили своего художника по свету, который поддерживает спецоперацию по защите Донбасса. А сами они выступают против действий России.

«Валите уже из России»: Волочкова дала совет группе «Би-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Группе «Би-2» хочу пожелать, чтобы они занимались своим делом — творчеством, а не лезли в политические предрассудки. Группе «Би-2» совет от Анастасии Волочковой — валите уже из России, а ваш художник по свету, которого вы послали, будет работать у меня в новом спектакле, который я сейчас ставлю. Я возьму его к себе как патриота и как профессионала. А вы уезжайте из России и продолжайте там заниматься своей фигней, в политику не лезьте», — резко заявила балерина

Волочкова считает, что в очень скором времени те, кто уехал, будут проситься обратно в Россию, - пишет СтарХит.

«Нужно держаться вместе. Ну что мы не переживем без сыра из Европы? Посмотрим на лица предателей, когда они побегут в Россию, после изменения ситуации».

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором позирует вместе с певцом Никитой Джигурдой. В подписи к фото Волочкова назвала Джигурду "космическим другом". Однако подписчики артистки решили, что исполнитель больше подходит ей в качестве бойфренда. "Они идеальная пара"; "Идеальная пара - даже похожи внешне"; "Нашли друг друга", - написали в комментариях.

Шоу-бизнес,Никита Джигурда,Анастасия Волочкова,
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