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50 минут назад

Обнародованы гонорары Наргиз

Ирина Лебедева

Наргиз Закировой, как пишут СМИ, не следовало бы жаловаться на Россию. Певица не так много лет гастролировала, но в последние годы уже получала высокие гонорары.

Обнародованы гонорары Наргиз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Композитор и продюсер Максим Фадеев, с которым Наргиз проработала с 2014 по 2019 год, так «раскрутил» певицу, что она зарабатывала 1,5-2 миллиона рублей за концерт, а в особенно успешные месяцы могла заработать и 10 миллионов, - сообщает портал blitz.plus.

В 2022 году певица раскритиковала действия российских властей по проведению СВО. В итоге она была задержана в московском аэропорту Домодедово, а затем ее депортировали в Узбекистан с запретом на въезд в Россию до 2072 года.

Российская певицы узбекского происхождения Наргиз Закирова блокирует своих подписчиков, которые высказываются в поддержку спецоперации на Украине, заявил блогер Александр Мельников в интервью для SOLENKA.INFO.

Шоу-бизнес,Александр Мельников,Максим Фадеев,Аэропорт Домодедово,
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