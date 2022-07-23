Обнародованы гонорары Наргиз

Наргиз Закировой, как пишут СМИ, не следовало бы жаловаться на Россию. Певица не так много лет гастролировала, но в последние годы уже получала высокие гонорары.

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Композитор и продюсер Максим Фадеев, с которым Наргиз проработала с 2014 по 2019 год, так «раскрутил» певицу, что она зарабатывала 1,5-2 миллиона рублей за концерт, а в особенно успешные месяцы могла заработать и 10 миллионов, - сообщает портал blitz.plus.

В 2022 году певица раскритиковала действия российских властей по проведению СВО. В итоге она была задержана в московском аэропорту Домодедово, а затем ее депортировали в Узбекистан с запретом на въезд в Россию до 2072 года.