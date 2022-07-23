Внук Пугачевой обрушился на хейтеров: «Бабушка за все заплатила!»

Никита Пресняков помимо актерской карьеры активно занимается музыкой. Он в свое время создал рок-группу Multiverse и год за годом число поклонников его творчества растет. Тем не менее, хейтеры не дают молодому музыканту покоя из-за его звездных родственников. Они распространяют слухи о том, что своим успехом он обязан связям Примадонны.
Никита заявил, что устал доказывать публике, что он – полностью самостоятельная творческая личность. Как пишет teleprogramma.pro, он уверен, что будь он из простой семьи, к нему относились бы гораздо более снисходительно.
«Если был бы просто Петей, мне бы говорили: "Красава! Сам из глубинки — и такое музло делает!". К слову, как многие музыканты моего жанра. Чем мы хуже? Ничем. Мы повернуты на качестве, чтобы уровень музыки был не ниже той же западной, но опять же, был бы я Петей, нам бы говорили, что мы лучшие. А в моем случае, учитывая, что мы пишем и делаем все своими руками, я получаю следующее: "Да, бабушка написала песню, за все заплатила, вот и все!"» — возмутился Никита.
Ранее Никита Пресняков заявил, что иногда обращается за личным советом к своей бабушке Алле Пугачевой. По словам артиста, Примадонна «помогает ему бороться с внутренними переживаниями».