Внук Пугачевой обрушился на хейтеров: «Бабушка за все заплатила!»

«Если был бы просто Петей, мне бы говорили: "Красава! Сам из глубинки — и такое музло делает!". К слову, как многие музыканты моего жанра. Чем мы хуже? Ничем. Мы повернуты на качестве, чтобы уровень музыки был не ниже той же западной, но опять же, был бы я Петей, нам бы говорили, что мы лучшие. А в моем случае, учитывая, что мы пишем и делаем все своими руками, я получаю следующее: "Да, бабушка написала песню, за все заплатила, вот и все!"» — возмутился Никита.