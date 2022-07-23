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46 минут назад

Покинувший Россию Максим Леонидов планирует выступить в Москве на 40-летии "Секрета"

Газета.Ru

Эмигрировавший в Израиль 60-летний Максим Леонидов готовится к осеннему концерту в Москве.

Покинувший Россию Максим Леонидов выступит в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступление будет приурочено к 40-летнему юбилею группы «Секрет». Предварительно концерт должен состояться в конце ноября 2022 года. Ранее у Леонидова отменились два творческих вечера в столице, запланированные на август. Концертный директор исполнителя Юрий Гурьев допускает отмену и осеннего выступления, но надеется, что этого не случится.

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«Думаю, к ноябрю многое может поменяться», — заявил Гурьев в беседе с порталом «Абзац».

Ранее Максим Леонидов выступил с критикой российской спецоперации на Украине и эмигрировал в Израиль. Бывшая супруга Леонидова, актриса Анна Банщикова улетела с детьми на Мальдивы.

Шоу-бизнес,Юрий Гурьев,Максим Леонидов,Анна Банщикова,
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