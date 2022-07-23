Барановская сделала признание о личной жизни

Григорий Лепс не так давно развелся со своей супругой после более чем 20 лет совместной жизни. Молва приписывала певцу роман с Юлией Барановской. В СМИ и социальных сетях высказывались предположения о том, что именно телеведущая повинна в разрыве многолетнего союза. Об этом пишет ФАН.

Фото: Youtube Youtube

Видимо, Юлия решила пресечь неприятные слухи, и в Телеграм-канале однозначно высказалась по данному поводу.

Барановская, отвечая на вопрос о «второй половинке», объяснила, что у нее «все половинки на месте» и она человек «целостный».

«Считаю, что каждый человек целостный сам по себе. На вопрос, есть ли у меня в данный момент молодой человек, мужчина, партнер, любимый человек, отвечаю честно — нет», - сообщила телеведущая.