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1 час назад

Барановская сделала признание о личной жизни

Ирина Лебедева

Григорий Лепс не так давно развелся со своей супругой после более чем 20 лет совместной жизни. Молва приписывала певцу роман с Юлией Барановской. В СМИ и социальных сетях высказывались предположения о том, что именно телеведущая повинна в разрыве многолетнего союза. Об этом пишет ФАН.

Барановская сделала признание о личной жизни
Фото: YoutubeYoutube

Видимо, Юлия решила пресечь неприятные слухи, и в Телеграм-канале однозначно высказалась по данному поводу.

Барановская, отвечая на вопрос о «второй половинке», объяснила, что у нее «все половинки на месте» и она человек «целостный».

«Считаю, что каждый человек целостный сам по себе. На вопрос, есть ли у меня в данный момент молодой человек, мужчина, партнер, любимый человек, отвечаю честно — нет», - сообщила телеведущая.

Юлия Барановская не афиширует свои поездки в регион Донбасса. Но она была там не единожды. Многие российские знаменитости ездят в Донбасс, чтобы поддержать местных жителей, восемь лет страдавших от обстрелов со стороны Украины. Недавно с концертом выступили Певцов, Зара, Лепс, актер Дмитрий Дюжев и певица Ольга Кормухина.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Ольга Кормухина,Дмитрий Дюжев,Григорий Лепс,
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